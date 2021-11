Giunta Trento, approvato avviso selezione per direttore Apss

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - La Giunta provinciale di Trento approva l'avviso di selezione per la nomina del nuovo direttore generale del'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss).

Il provvedimento - presentato in conferenza stampa dall'assessore alla sanità, Stefania Segnana - segue le dimissioni del direttore Pierpaolo Benetollo, avvenute lo scorso luglio. Le candidatura potranno essere presentate il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, entro il 30/o giorno.

"Fra le caratteristiche che verranno richieste nel processo di verifica del profili curriculari, accanto ai ruoli svolti e alla carriera professionale, vi sono anche le esperienze maturate in contesti territoriali con peculiarità specifiche come i comuni di piccole dimensioni e con bassa densità abitativa, ma con con picchi di assistiti legati alla stagionalità turistica", ha spiegato Segnana.

L'esecutivo provvederà successivamente a costituire la commissione di tre esperti (uno di nomina provinciale, uno da parte dell'Università di Trento e uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che avrà il compito di accertare il possesso dei requisiti dei candidati. La Commissione procederà alla valutazione dei candidati per titoli e colloquio, e proporrà al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, una rosa di candidati, nell'ambito della quale verrà scelto il nominativo che presenti le caratteristiche maggiormente coerenti con l'incarico da ricoprire. (ANSA).