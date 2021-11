Covid: altri 4 morti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Un'altra giornata nera per quanto riguarda la pandemia in Alto Adige. Il bollettino dell'Azienda sanitaria indica infatti altri 4 decessi che fanno salire il numero complessivo delle vittime a 1225. Sono risultati positivi 371 tamponi pcr su 1650. Continuano a salire i ricoveri nei normali reparti con 76 pazienti (+5), 50 pazienti si trovano nelle cliniche private (-3) e 8 (+0) in terapia intensiva. In quarantena si trovano 7785 altoatesini e 237 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).