Tunnel Brennero: al via nuovo lotto sul versante austriaco

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - Saranno avviati a gennaio 2022 i lavori per il lotto di costruzione "Gola del Sill-Pfonsin", una delle tratte più estese del progetto Galleria di Base del Brennero sul versante austriaco.

I lavori sono stati aggiudicati al "RTI H41 Sillschlucht-Pfons", composto dalle imprese "Implenia Österreich GmbH", "Implenia Schweiz AG", "Webuild S.p.A", "csc costruzioni sa." per un importo offerto di 651 milioni di euro. Il lotto "Gola del Sill-Pfons" è uno dei più grandi nell'area di progetto austriaca e si estende dalla Gola del Sill, attraverso la valle Ahrental fino a Pfons am Brenner, per un estensione di 14,3 km.

I lavori saranno completati in un periodo pari a 80 mesi e si concluderanno nell'estate del 2028.

Il lotto di costruzione H41 "Gola del Sill-Pfons" si trova nell'area settentrionale della Galleria di Base del Brennero tra Tulfes (a est), Innsbruck (a nord) e Pfons (a sud). Saranno realizzati, complessivamente, circa 22,5 km di gallerie principali e 38 bypass, con una lunghezza complessiva di circa 2,3 km. L'accesso al nuovo cantiere sotterraneo sarà possibile attraverso la galleria di accesso Ahrental, già realizzata nel lotto di prospezione E41 "Ahrental".

Il nuovo cantiere H41 rappresenta la continuazione del cantiere H33 "Tulfes-Pfons", i cui lavori sono stati completati a inizio maggio 2021. (ANSA).