Ferrovie: al via progetto per circonvallazione di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - Prende il via la progettazione della circonvallazione ferroviaria di Bolzano.

L'inizio di questa attività è stata ufficializzata nel corso di una riunione a Roma, nella sede del Gruppo FS Italiane, alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l'amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris e l'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana Vera Fiorani.

Il progetto sarà affidato da Rfi a Italferr, società dell'ingegneria del Gruppo Fs, e sarà oggetto, appena disponibile, di confronto e condivisione con il territorio e le sue comunità, come da prassi adottata in questi casi da Rfi. La ricerca della più ampia partecipazione degli stakeholder costituisce, infatti, per Rfi, un elemento qualificante del processo di realizzazione di un'opera che deve muoversi sui binari di una sostenibilità non solo ambientale ed economica ma anche sociale.

Il progetto della circonvallazione ferroviaria di Bolzano fa parte del secondo lotto del quadruplicamento della Fortezza - Verona, linea di accesso da Sud della Galleria di Base del Brennero. (ANSA).