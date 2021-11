Covid: un altro decesso e 425 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - Il bollettino quotidiano della pandemia in Alto Adige registra un nuovo decesso. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.221. Ancora elevato il numero dei nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sono 425, rilevati sulla base di 2.211 tamponi pcr, dei quali 562 sono nuovi test. Sono stati effettuati anche 9.299 test antigenici.

Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti Covd-19 ricoverati: 8 (uno in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva; 71 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri; 53 (3 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti) e 3 (uno in meno) in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Deciso, invece, l'aumento delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 7.658 e cioè 576 in più rispetto ad ieri. Le persone dichiarate guarite sono 184, per un totale di 80.496.

Per quanto riguarda la situazione nelle scuole, l'Azienda sanitaria rende noto che, dal primo al 10 novembre, sono stati rilevati 111 casi positivi tra gli alunni e 10 tra il personale scolastico. Ventuno classi sono state messe in quarantena, mentre 56 classi non sono state messe in quarantena per la presenza di un solo caso positivo confermato per classe e la partecipazione ai test nasali. (ANSA).