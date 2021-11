Covid: Trentino, sono 95 i nuovi casi, 10 i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - Il numero dei tamponi rimane molto elevato - 11.000 circa quelli analizzati ieri - ed anche il riscontro di nuovi casi positivi segue di pari passo: e così ieri sono stati individuati altri 37 casi positivi al molecolare (su 529 test effettuati) e 58 all'antigenico (su 10.405 test effettuati). I molecolari hanno inoltre confermato 48 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Da notare inoltre il numero dei nuovi ricoveri: ieri altre 10 persone sono state accolte in ospedale, a fronte di 6 dimissioni che portano il totale dei pazienti covid a 32; 5 i ricoverati in rianimazione. Oggi ci sono 12 guariti in più che portano il totale a 48.261. Tra i contagiati anche un bambino sotto i 2 anni. Ieri le classi in quarantena erano 9.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina la cifra raggiunta era pari a 815.470: in questo numero sono comprende anche 372.568 seconde dosi e 26.055 terze dosi. (ANSA).