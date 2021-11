Natale: A Ossana tornano i presepi, nel nome di Agitu

(ANSA) - OSSANA, 17 NOV - Dopo un anno di stop forzato causa covid, a Ossana tornano i presepi. Ben 1.600 le opere d'arte realizzate a mano che saranno esposte dal 26 novembre al 6 gennaio nel piccolo borgo trentino della Val di Sole che conta appena 800 abitanti. Diventata anno dopo anno un appuntamento immancabile con numeri da record (le ultime edizioni hanno fatto registrare circa 30mila presenze), la mostra dei Presepi di Ossana è quest'anno dedicata ad Agitu, la pastora etiope simbolo di integrazione uccisa il 29 dicembre dello scorso anno che proprio fra queste montagne aveva avviato un allevamento di capre autoctone, . Agitu Ideo Gudeta sarà ricordata con una statua dalle sue sembianze, alta 40 centimetri, che troverà posto nel presepe, vicino al quale sarà allestita una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi.

Nel corso dell'edizione 2021 dei Presepi di Ossana, organizzata dall'amministrazione comunale e dall'associazione Il Borgo Antico in collaborazione con l'Azienda per il Turismo Val di Sole, verrà esposta per la prima volta anche una Natività che ricostruisce in miniatura l'intero borgo solandro e altri che celebrano i masi di montagna. Alle Natività realizzate da artisti locali si uniscono anche quelle donate da collezionisti italiani e internazionali, desiderosi di contribuire ad ampliare una raccolta che non ha eguali in Italia.

Oltre ai presepi, i turisti che arriveranno a Ossana troveranno i tradizionali mercatini di Natale, punti-selfie in prossimità dei presepi e, per i più piccoli, la Casa di Babbo Natale. (ANSA).