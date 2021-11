Bertolaso, misure drastiche pur di salvare stagione sci

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "La situazione delle coperture vaccinali nelle provincia di Bolzano e di Trento è ampiamente inferiore al 10% della media nazionale, non vorrei che venisse impedito di andare a sciare sulle Dolomiti da colorazioni particolari". Lo ha detto a Zapping, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giancarlo Loquenzi, il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso.

"Se io fossi a ragionare come responsabile del governo per quei territori - ha aggiunto - cercherei di mettere in piedi tutte le misure possibili per evitare questo rischio. Noi non andremmo a sciare ma per loro sarebbe una rovina, il secondo anno di piste chiuse forse sarebbe insostenibile. E mi stupisco che non si stiano cercando di adottare tutte le misure, anche le più drastiche per consentire a tutti di frequentare quei luoghi splendidi". (ANSA).