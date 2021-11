Altoatesina Hti firma la ruota panoramica più alta del mondo

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - Il gruppo altoatesino Hti, che comprende aziende come Leitner, Poma, Prinoth, Demaclenko e Leitwind, mette la firma su Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo. Inaugurata a fine ottobre, una delle star dell'Expo di Dubai, è alta 250 metri, 82 in più dell'High Roller di Las Vegas e due volte il London Eye.

A realizzare le 48 cabine, ciascuna da 30 metri quadrati di superficie, che possono ospitare fino a 40 passeggeri l'una, ci ha pensato infatti Poma, società francese che fa capo ad Hti .

"La nuova ruota panoramica e il nuovo record mondiale ci riempiono ancora una volta d'orgoglio - commenta Anton Seeber, presidente del gruppo Hti - perché dietro la crescita tecnologica di questi impianti speciali troviamo sempre il know-how delle nostre imprese".

Per realizzare Ain Dubai sono state lavorate 11.200 tonnellate di acciaio (il 33% in più rispetto alla Torre Eiffel), Il mozzo e l'asse della struttura pesano 1.805 tonnellate, equivalenti a quattro Airbus 380, mentre il peso combinato del cerchione e delle 48 cabine da 40 passeggeri l'una è di 7.500 tonnellate. La capacità complessiva è di 1.750 persone. (ANSA).