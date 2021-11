Covid: Kompatscher, mercatini sono osservati speciali

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - "I mercatini di Natale dell'Alto Adige sono osservati speciali. Di giorno in giorno valutiamo la situazione e l'eventuale necessità di limitare il numero di accessi oppure intraprendere altri provvedimenti", ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. La provincia di Bolzano sta verificando la possibilità giuridica di tagliare alcuni sussidi ai sanitari non vaccinati e sospesi dal servizio.

"E' un controsenso che chi viene sospeso perché non si è fatto vaccinare poi possa compensare, almeno in parte, il mancato reddito con dei sussidi. Comunque viviamo in uno stato di diritto e non siamo una dittatura sanitaria, come alcuni vogliono far credere, per questo gli uffici competenti valutano il da farsi", ha detto Kompatscher. In vista della stagione invernale e dei numerosi incidenti sciistici, l'assessore alla sanità Thomas Widmann si è detto preoccupato per la pressione già alta sugli ospedali a causa della pandemia e i 700 sanitari sospesi. (ANSA).