Mostre: personale del fotografo Jorma Barison per Unicef

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Nella sede bolzanina dell'Unicef di Corso Italia questa sera alle ore 18 verrà inaugurata una mostra personale del fotografo bolzanino Jorma Barison. Il 43enne fotografo da alcuni anni segue l'Unicef. Nel corso del 2021 ha partecipato a Fondo in Val di Non all'evento "Fontane d'Artista". Una di queste fontane, la "Fontana Solidale Unicef", era dedicata ai bambini senza acqua. Barison ha anche collaborato con la scuola materna di Fondo ad un progetto dedicato all'importanza dell'acqua. Barison si definisce un fotografo amatoriale che vuole trasmettere ciò che va oltre lo scatto ed emozionare.

Nella mostra che oggi si apre alla sede Unicef il visitatore troverà foto di diversi luoghi, animali, eventi sportivi, e solidarietà. La mostra si potrà visitare fino a fine novembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 e 15.00-17.00.

In calendario da qui a fino a fine anno nella sede bolzanina dell'Unicef saranno in programma altre esposizioni di artisti locali che hanno sposato la causa di Unicef. A fare da compagnia ci saranno anche le tante Pigotte fatte a mano dalle volontarie del centro che saranno felicissime di essere adottate da un gesto di amore e di solidarietà da quanti faranno visita agli eventi in programma.

Con questa serie di eventi la presidente Unicef di Bolzano Patrizia Daidone ha voluto ancora una volta lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti soprattutto dei soggetti più deboli della nostra società, i bambini, vittime di catastrofi naturali e di conflitti. (ANSA).