Covid: 35 nuovi casi, nessun decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - Sono 35 i nuovi casi positivi al Covid rilevati in Trentino tramite 5.000 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, mentre non si registra nessun decesso. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento. I ricoveri in ospedale salgono a 22, dopo che ieri è stata accolta una nuova persona; i pazienti in rianimazione sono tre.

Ieri sono stati effettuati 4.454 tamponi antigenici, dei quali 21 sono risultati positivi. Dai molecolari sono emersi 14 nuovi contagi e confermate 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi (a fronte di 318 test effettuati). Le classi in quarantena sono cinque.

La campagna vaccinale è arrivata a quota 810.801 somministrazioni, di cui 371.178 seconde dosi e 23.262 terze dosi. (ANSA).