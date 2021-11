Covid: 233 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Altri 233 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore. Non vengono segnalati nuovi decessi.

Le nuove infezioni sono state rilevate sulla base di 883 tamponi pcr, di cui 314 nuovi test. Inoltre, sono stati effettuati 4.096 test antigenici. Il 40 per cento dei casi riguarda persone con meno di 29 anni.

Aumentano i pazienti ricoverati che sono 83, dieci in più rispetto ad ieri: 9 (uno in più) sono assistiti in terapia intensiva e 74 (9 in più) nei normali reparti ospedalieri. Altri 5 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.326 (175 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 101 per un totale di 79.984. (ANSA).