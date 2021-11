Covid: 96 nuovi positivi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - In Trentino non si registra nessun decesso per Covid, mentre vi sono 96 nuovi casi di contagio, di cui 28 sono risultati positivi al molecolare (su 490 test effettuati) e 68 all'antigenico (su 7.852 test effettuati). I molecolari confermano 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I pazienti ricoverati sono 21, di cui tre in rianimazione.

Nella giornata di ieri vi sono state due dimissioni e un nuovo ricovero. Le classi in quarantena sono tre.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 809.799, di cui 370.880 seconde dosi e 22.740 terze dosi. (ANSA).