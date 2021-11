Covid: 4 morti in Alto Adige, mai così tanti da primavera

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - L'Alto Adige registra oggi quattro decessi di pazienti Covid. Un numero così elevato non si registrava dalla scorsa primavera. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.217. L'incidenza settimanale passa a 369. Aumenta anche la pressione sugli ospedali con 8 letti occupati sulla terapia intensiva (+2) e 66 nei normali reparti (+1). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.665 tamponi PCR e registrato 359 nuovi casi positivi. Quasi 6.000 altoatesini (5.939) sono in quarantena, mentre 87 sono stati dichiarati guariti.

Lo scorso 6 aprile fu l'ultimo giorno con 5 vittime Covid in Alto Adige, mentre il 5 maggio furono 3. Poi la situazione andò in netto miglioramento.