Fugatti,chiesto a Giovannini risorse per bypass Tav Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - "Abbiamo informato il ministro delle infrastrutture, Enrico Giovannini, sulle esigenze di mobilità del Trentino, chiedendo che il Governo inserisca nel contratto di programma con Rete ferroviaria italiana (Rfi) il finanziamento del lotto prioritario di attraversamento ferroviario di Rovereto. È nostro interesse che le risorse per l'opera vengano allocate". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Al ministro abbiamo posto anche la questione della linea ferroviaria Mori-Riva del Garda, il cui studi di fattibilità verrà presentato presumibilmente da Rfi nei primi mesi del 2022, e il tema delle aree inquinate di Trento nord, in particolare in relazione all'interlocuzione avviata con la commissaria Paola Firmi nell'ambito del progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).