Covid: nessun decesso e 65 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Non si registra nessun decesso dovuto al Covid in Trentino, mentre i nuovi casi positivi sono 65, riscontrati su 7.152 tamponi effettuati. Lo conferma il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel dettaglio, 33 casi positivi emergono dai molecolari (su 373 test effettuati) e 32 dagli antigenici (su 6.779 test effettuati).

Tra i nuovi positivi sono tre i bambini e ragazzi contagiati, 31 adulti sotto i 60 anni e 31 over 60. I molecolari confermano 21 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 22, di cui due in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati due nuovi ricoveri e due dimissioni.

Le dosi di vaccino somministrate sono complessivamente 808.343, di cui 370.448 seconde dosi e 21.927 terze dosi. Cresce il numero dei ragazzi tra 12-19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, a quota 34.354. (ANSA).