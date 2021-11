Università: nasce la linea di 'merchandising' UniTn

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - È stata presentata ufficialmente la prima linea di "merchandising" con il marchio dell'Università di Trento. Sono stati scelti - informa l'ateneo - capi di abbigliamento e oggetti di uso quotidiano a basso impatto ambientale, ricavati da materie prime riciclate o riducendo il consumo di acqua nella produzione.

I prodotti, con il marchio UniTrento, vengono lanciati in vista delle celebrazioni dei 60 anni dalla nascita dell'Università, che ricorre nel 2022. Si tratta di un modo per promuovere il senso di appartenenza all'ateneo e alla comunità universitaria, come viene fatto nelle università più prestigiose al mondo. La linea è realizzata dalla ditta Essebie di Trento, che ha vinto l'appalto per l'utilizzo del logo di Ateneo per due anni con possibilità di rinnovo.

I prodotti sono acquistabili direttamente online, sul nuovo portale dedicato (unitrentoshop.unitn.it). (ANSA).