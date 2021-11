Forze armate: avvicendamento al vertice delle Truppe alpine

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Si è svolta in mattinata, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, la cerimonia di avvicendamento al vertice delle Truppe Alpine tra il Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto ed il parigrado Ignazio Gamba.

Il passaggio di consegne è stato ufficializzato alla presenza dei Sindaci di Bolzano e Laives e della Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano Rita Mattei, del Commissario di Governo Vito Cusumano, e di altre Autorità civili e militari, nonché dei Comandanti alle dirette dipendenze del Comando Truppe Alpine e di tutti i Comandanti dei reggimenti appartenenti alla Brigate alpine "Julia" e "Taurinense" e del Centro Addestramento Alpino.

Il Generale Berto facendo un bilancio del suo periodo di comando ha sottolineato che "la presenza dei soldati del Comando Truppe alpine al fianco delle Istituzioni locali, nelle occasioni importanti e in tutti i momenti critici, è stata costante e sempre tangibile". Rivolgendosi alla comunità altoatesina ha poi affermato che è stato dato "particolare impulso alle attività che hanno interessato la mitigazione da rischio Covid, nell'ottica di sviluppare una sinergia tra istituzioni, fondamentale per dare un contributo concreto alla società".

Il Generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba Comandante subentrante, proviene da Napoli dove è stato il Capo di Stato Maggiore del Comando Jfc-Naples. Gamba è stato il Vice Comandante delle Truppe Alpine, Comandante del 4° reggimento alpini paracadutisti e della Brigata alpina "Julia", nonché Vice Capo del III Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, in ambito internazionale ha espletato incarichi presso il Comando Nato a Mons in Belgio. (ANSA).