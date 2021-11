Covid: un decesso e 75 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Un'anziana, vaccinata e affetta da altre patologie, è deceduta per Covid in ospedale in Trentino.

Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. I nuovi casi positivi sono invece 75, di cui 23 rilevati da molecolare (su 469 test effettuati) e 52 dall'antigenico (su 10.266 test effettuati). Tra i positivi vi sono 15 i bambini e ragazzi, 38 under60 e 22 over60. I molecolari confermano poi 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 22, di cui due in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati tre nuovi ricoveri e una dimissione.

Le vaccinazioni hanno raggiunto 805.965 somministrazioni, di cui 369.621 seconde dosi e 20.701 terze dosi. Sono 28 in più le persone guarite, per un totale di 47.960 da inizio pandemia.

