Al via la mostra Dolomiti Superski, partito count-down stagione

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - La magia delle Dolomiti arriva nel cuore di Milano grazie alla realtà aumentata. Un assaggio virtuale dell'esperienza che, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, sarà di nuovo possibile vivere, grazie all'apertura della della stagione invernale 2021/22 il prossimo 27 novembre.

Così la mostra "Bentornate Dolomiti", ideata in collaborazione con Blum e realizzata da Uqido, allo spazio Phyd Hub di Milano (via Tortona 31) che sarà visitabile da giovedì 11 novembre fino a domenica 14 novembre.

Il visitatore seguirà un percorso guidato formato da 15 tappe, ognuna delle quali rappresenta un'esperienza di realtà aumentata - da una discesa sugli sci a un'escursione in mountain bike e che, grazie ai filtri Instagram, l'utente potrà vivere in piena sicurezza e autonomia con il proprio smartphone. "Si respira finalmente aria di stagione invernale, dopo un anno di chiusure e di stop alla neve", le parole di Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. "Abbiamo elaborato soluzioni tecnologiche e commerciali adatte ad affrontare il periodo pandemico che stiamo vivendo e ci porteranno questo inverno ad offrire un comprensorio altamente sicuro per chi verrà a visitarci". E anche: "Faremo il possibile per essere un vanto e un esempio a livello nazionale di come si possono applicare le regole di controllo del green pass per una stagione che non deve subire più interruzioni". Le installazioni della mostra si "attivano" inquadrando con il proprio smartphone un'immagine del mondo reale.

Per Marco Pappalardo, direttore Marketing di Dolomiti Superski, l'esposizione è un modo per comunicare che "finalmente possiamo ripartire, consentendo a tutti di ricominciare ad apprezzare questo grande territorio". (ANSA).