Tennis, Stoccolma: Sinner ko con Murray, esce dalla Top 10

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Finisce presto l'avventura di Jannik Sinner nel torneo Atp di Stoccolma. L'altoatesino, che era testa di serie n.1, è stato sconfitto in due set da Andy Murray con il punteggio di 7-6, 6-3, al termine di un match durato 2h15'. La sconfitta in terra svedese è costata a Sinner la Top 10 nel ranking mondiale. All'azzurro, per restare ancora fra i primi 10 tennisti del mondo, sarebbe servita una vittoria sul cemento svedese. Sinner è stato superato dal canadese Felix Auger-Aliassime. (ANSA).