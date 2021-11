Tennis: a Stoccoma Sinner sfida ex n.1 Murray

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Due gli azzurri in campo oggi nel secondo turno degli "Stockholm Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Tennishallen" nella capitale della Svezia.

Il primo a scendere in campo è Andrea Vavassori: il 26enne torinese, n.289 del ranking, dopo aver superato le qualificazioni (dove ha annullato 3 match-point al serbo Milojevic, n.137 ATP e terza testa di serie, e poi ha rimontato il croato Serdarusic, n.234 ATP e quinta testa di serie), ed aver vinto il suo primo match in un main draw ATP grazie al successo sul russo Pavel Kotov, n.271 del ranking, anche lui qualificato, deve vedersela con il canadese Denis Shapovalov, n.18 del ranking e 3 del seeding nonché campione in carica. Tra i due non ci sono precedenti.

Nel tardo pomeriggio tocca invece a Jannik Sinner, prima testa di serie del torneo: il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e oramai certo della nona posizione nella "Race to Turin" (sarà riserva alle ATP Finals) dopo il forfait di Norrie nel torneo svedese, debutta direttamente al secondo turno contro il britannico Andy Murray, n.143 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. Anche in questo caso si tratta di una sfida inedita.

L'altoatesino precede nel seeding i canadesi Felix Auger Aliassime, n.11 ATP, e Denis Shapovalov, n.18 ATP, che nel 2019 a Stoccolma ha conquistato il suo primo - e finora unico - trofeo ATP (lo scorso anno il torneo è stato cancellato a causa della pandemia), ed il britannico Daniel Evans, n.26 ATP: per tutti e quattro ingresso in gara direttamente al secondo turno.

(ANSA).