Servizio in bici elettrica della Polizia locale di Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - Riparte il servizio di controllo e presidio del centro storico di Trento tramite la pattuglia in bicicletta elettrica della Polizia locale. La pattuglia - informa il Comune - è composta da due agenti, che opereranno nel pomeriggio con una specifica attenzione alle infrazioni di biciclette e monopattini (ne rispetto dei limiti del nuovo codice della strada).

La pattuglia garantirà il rispetto della velocità massima dei monopattini elettrici, pari a 20 chilometri orari su strada (al posto dei 25 precedenti) e a sei chilometri orari nelle aree pedonali, e al. Divieto di circolazione e parcheggio sui marciapiedi, se non nelle aree individuate dal Comune.

L'operatività della pattuglia continuerà compatibilmente con la situazione climatica invernale per poi riprendere la prossima primavera. (ANSA).