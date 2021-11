Sci: stagione finita per l'austriaco Leitinger

(ANSA) - LECH (AUSTRIA), 10 NOV - Stagione già finita per l'austriaco Roland Leitinger che si era piazzato al secondo nel gigante d'esordio a Soelden: in un allenamento in vista del gigante parallelo del prossimo fine settimana a Lech si è procurato la rottura dei legamenti del ginocchio destro. Per Leitinger, 30 anni, c'era stato un analogo incidente nel 2018 e anche allora aveva dovuto chiudere anticipatamente una stagione olimpica. Oltre a Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, anche due altri campioni diserteranno poi il prossimo gigante parallelo di Lech: sono il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Marco Odermatt. (ANSA).