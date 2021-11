Covid: un decesso e 52 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - In Trentino si registra un nuovo decesso per Covid. Si tratta di una persona anziana e vaccinata, che soffriva di altre patologie, venuta a mancare in una struttura intermedia. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Il numero delle persone positive ai tamponi molecolari sono 24, a fronte di 535 tamponi, e 28 ai test antigenici, a fronte di 6.727 test. I tamponi molecolari hanno confermato 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali intanto il numero dei ricoverati torna a salire leggermente dopo che ieri sono state accolte altre quattro persone e ne è stata dimessa una soltanto: il totale dei pazienti quindi al momento è pari a 21, di cui due in rianimazione.

I nuovi contagi sono distribuiti un po' in tutte le fasce d'età: in particolare ci sono 3 ultra ottantenni, 5 ultra settantenni ed altri 5 in fascia 60-69 anni. Ci sono anche 3 piccolissimi (sotto i 2 anni) e 6 fra i 3 ed i 13 anni. Ieri le classi in quarantena erano 3.

Le vaccinazioni sono a quota 804.095, di cui 369.033 seconde dosi e 19.615 terze dosi. (ANSA).