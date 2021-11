Commercio: in Alto Adige i saldi cominceranno l'8 gennaio

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - In Alto Adige, i saldi invernali inizieranno l'8 gennaio 2022. Lo ha stabilito la giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano tenendo conto dei divieti in vigore e delle restrizioni per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.

Le vendite delle merci della stagione invernale 2021/2022 inizieranno l'8 gennaio 2022, nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta, e termineranno il 5 febbraio 2022.

I saldi inizieranno invece il 5 marzo nei comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta e termineranno il 2 aprile 2022. (ANSA).