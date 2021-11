Kompatscher, Roma consenta vantaggi per i vaccinati (2)

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - Kompatscher ha rinnovato l'appello ai cittadini di "prendere sul serio la situazione", di rispettare le regole anti-Covid che "spesso vengono dimenticate" e, soprattutto, di accedere al vaccino. Bolzano ha perciò chiesto a Roma di poter applicare regole più severe per eventi grossi.

L'assessore Widmann ha evidenziato che il numero dei ricoveri nelle ultime tre settimane è più che triplicato. "E' probabile anche un aumento in terapia intensiva", ha aggiunto. Analizzando i dati delle vaccinazioni e ricoveri in Alto Adige, Austria e Germania, l'assessore ha commentato che "i vantaggi del vaccino sono evidenti". Gli ospedali sono già ora sotto pressione, ha detto Widmann, ricordando che durante la stagione sciistica solo l'ospedale di Brunico deve affrontare un centinaio di infortuni al giorno. (ANSA).