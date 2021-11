Barometro Ire, la ripresa prende vigore

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - Il ritorno alla normalità, reso possibile dal buon andamento della campagna vaccinale, favorisce un nuovo miglioramento del clima di fiducia tra le imprese altoatesine. Dalla rilevazione autunnale del Barometro dell'economia dell'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano - emerge come oltre otto imprese su dieci prevedano di concludere il 2021 con una redditività quantomeno soddisfacente e ben nove su dieci guardino con ottimismo al 2022. Inoltre, per la prima volta dall'inizio della pandemia, si osserva una ripresa degli investimenti. Alla luce di questi segnali positivi, l'Ire rivede al rialzo la previsione di crescita del prodotto interno lordo altoatesino (PIL) per il 2021, portandola a +5,5 percento. Nel 2022 l'incremento dovrebbe attestarsi a +5,0 percento. Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, si rallegra per il miglioramento della fiducia tra le imprese altoatesine: "Le imprenditrici e gli imprenditori altoatesini tornano a guardare con ottimismo al futuro. In questa fase di ripresa non è pensabile che le imprese vengano penalizzate con nuove tasse. Al contrario, è importante utilizzare tutti gli strumenti atti a rinforzare gli investimenti." (ANSA).