Trento al 1/o posto nella classifica di Legambiente 2021

(ANSA) - TRENTO, 08 NOV - Trento si conferma, per il 3/o anno consecutivo, al primo posto nella classifica generale del 28/o rapporto Ecosistema urbano 2012, di Legambiente e Ambiente Italia. Il rapporto, basato su dati del 2020, prende in considerazione i risultati in ambito di impatto ambientale di 105 città capoluogo di provincia italiana, considerando 18 parametri in cinque macroaree (acqua, aria, rifiuti, mobilità e ambiente).

Trento è al vertice delle classifiche negli ambiti del verde pubblico (2/o posto), efficienza della rete idrica (5/o), differenziazione dei rifiuti (6/o posto, al 22/o per produzione), energia elettrica prodotta da impianti solari su edifici pubblici (8/o posto) ed efficienza del trasporto pubblico (11/o posto).

Non è invece tra le prime per quanto riguarda la superficie stradale pedonalizzata (74/o posto), concentrazione media delle Pm10 (34/o), piste ciclabili (41/o), vittime della strada (34/o). Si colloca nella fascia più bassa della classica per utilizzo del suolo (98/o posto) e concentrazione media di biossido di azoto (90/o). (ANSA).