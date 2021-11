Pattinaggio: Grand Prix Torino, secondo posto per Grassl

(ANSA) - BOLZANO, 06 NOV - Sul ghiaccio del Palavela di Torino, nella prima giornata di gare della terza tappa di Grand Prix di pattinaggio artistico il campione altoatesino Daniel Grassl ha firmato il record italiano nel primo segmento (95.67) e lotta al vertice. Gran 3° posto parziale per Della Monica-Guarise a metà gara delle coppie di artistico.

La prestazione del talento altoatesino delle Fiamme Oro segna, oltre a un primato personale migliorato di oltre 10 lunghezze, anche il nuovo record italiano: 95.67 punti per il 19enne azzurro che porta a casa un libero pulito, ricco tecnicamente e davvero apprezzabile anche dal punto di vista artistico. "Sono felicissimo della mia prestazione, del punteggio e di aver gareggiato in casa davanti ai miei tifosi.

Ringrazio la Federazione per permetterci di vivere una tappa di ISU Grand Prix in Italia, è stupendo", le prime parole di Daniel al termine del segmento.

Davanti a lui soltanto il cinese Jin Boyang, salito fino a quota 97.89 con il sudcoreano Juhnwan Cha terzo con 95.56 punti.

Esordio amaro invece al maschile per Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), secondo azzurro in gara e dodicesimo a metà gara con 55.09 punti al termine di un corto macchiato da diversi errori, si legge in una nota della Federazione italiana sport del ghiaccio.

(ANSA).