Orsi Trentino: Enpa Trentino annuncia iniziative per M57

(ANSA) - TRENTO, 05 NOV - "Il centro faunistico del Casteller smetta di essere una galera e torni al suo scopo originario, cioè, a essere un luogo di accoglienza e ricovero temporaneo per orsi feriti, in condizioni di denutrizione, debilitati, insomma soggetti da soccorrere e accudire in vista di una auspicabile re-immissione in libertà nell'ambiente naturale". Lo chiede, attraverso una nota, la presidente dell'Enpa del Trentino, Ivana Sandri. "Alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato su M57, stiamo valutando ulteriori azioni, perché l'evidente ingiustizia perpetrata deve assolutamente essere emendata", ha annunciato l'esponente dell'associazione animalista. (ANSA).