Onorificenza italiana al presidente della Croce Nera austriaca

(ANSA) - VIENNA, 05 NOV - Il presidente Sergio Mattarella ha conferito al presidente della Croce Nera austriaca Peter Rieser l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. L'ambasciatore Stefano Beltrame, consegnando l'onorificenza durante una cerimonia a Vienna, ha ricordato che "il 4 novembre è una giornata particolare per i rapporti bilaterali tra Italia ed Austria. Da quel lontano 1918 molta acqua è passata sotto i ponti e la Storia è andata avanti.

Per fortuna i Paesi europei hanno fatto degli enormi progressi.

Italia ed Austria sono oggi entrambe delle Repubbliche democratiche e Paesi Membri dell'Ue".

"In questa fase l'Europa - ha proseguito Beltrame - sta ripensando al proprio futuro ma, nell'affrontare il cammino comune che ci aspetta, è molto importante mantenere una memoria condivisa. E' quindi giusto onorare chi si opera e si impegna nel ricordare questa memoria condivisa. E' in tal senso che lo sforzo ed il servizio prestato dalla Croce Nera austriaca merita di essere riconosciuto e gratificato dalla Repubblica Italiana".

Rieser, già insignito nel 2010 dell'onorificenza nel grado di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, "ha continuato e continua a svolgere nell'ambito delle sue funzioni un significativo ruolo in numerose attività di ristrutturazione dei cimiteri di guerra ove sono sepolti caduti italiani", ha sottolineato l'ambasciatore, ricordando anche la preziosa collaborazione ai fini della manutenzione dei cimiteri militari italiani presenti in Austria e al restauro dei relativi monumenti. (ANSA).