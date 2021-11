European Energy Award Gold, Bolzano tra le città premiate

(ANSA) - BOLZANO, 05 NOV - C'è anche il comune di Bolzano tra i 48 comuni, cittàe regioni europee che, a Ravensburg in Germiana, hanno ricevuto il premio "European Energy Award Gold" riservato agli enti pubblici che si sono particolarmente impegnati nel settore della protezione del clima, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Bolzano partecipa all'Eea attraverso il programma ComuneClima dell'Agenzia CasaClima. "I comuni, le città e le regioni premiati con l'European Energy Award Gold - sottolinea una nota - hanno adottato da anni comportamenti esemplari e stanno dimostrando, grazie sia alle loro politiche coerenti nei settori dell'energia e del clima, sia all'adozione di misure concrete come può configurarsi il percorso verso la neutralità climatica".

Il comune di Bolzano, prosegue la nota "ha sviluppato un nuovo piano energetico fino al 2030, aggiornato il proprio piano per la mobilità urbana sostenibile, portato avanti iniziative per il risanamento energetico del proprio patrimonio edilizio, ampliato la rete di teleriscaldamento e la rete dei percorsi ciclabili, introdotto un nuovo sistema di noleggio di biciclette elettriche". Chiara Rabini, assessora all'ambiente, ed Emilio Vettori, consulente energetico, hanno partecipato in rappresentanza del comune di Bolzano alla cerimonia di premiazione. (ANSA).