Scuole Alto Adige, screening Covid fino a 23 dicembre

(ANSA) - BOLZANO, 04 NOV - Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato oggi l'ordinanza che prolunga fino al 23 dicembre lo screening volontario nelle scuole relativamente al Covid e regola la partecipazione delle classi a spettacoli in orario scolastico. L'ordinanza definisce inoltre le modalità di partecipazione, in orario scolastico, di alunni ed alunne delle scuole di ogni ordine e grado a spettacoli in teatri o cinema. In questi casi è ammessa contemporaneamente la presenza di una sola classe all'attività.

