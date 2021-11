Rifiuti, a Trento in 9 mesi 680 multe da Polizia locale

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - Il Nucleo operativo ambientale della Polizia locale di Trento, in collaborazione con gli operatori di Dolomiti Ambiente, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di settembre 2021ha accertato 680 violazioni al regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani.

Numerose le indagini svolte nello stesso periodo: ad aprile due persone sono state denunciate per aver abbandonato nei boschi della Maranza alcuni sacchi di rifiuti che una ditta avrebbe dovuto smaltire. Sempre in aprile un uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per aver abbandonato due auto in un parcheggio a nord di Trento, stesso reato contestato ad ottobre a quattro persone per l'abbandono di due veicoli provenienti da un'officina della città. A giugno è finito invece nei guai un automobilista, pizzicato dal sistema di videosorveglianza di una stazione di servizio mentre abbandonava i rifiuti.

A luglio, infine, il titolare di uno studio medico è stato multato 100 euro per aver infilato i rifiuti nel sacco imballaggi di un altro condomino. (ANSA).