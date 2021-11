A22: Fugatti, con nuovo testo garantiti soci e governance

(ANSA) - TRENTO, 04 NOV - "Il testo che il Senato sta approvando in queste ore, salvo sorprese, permetterà ad Autostrada del Brennero-A22 Spa di procedere con la finanza di progetto, garantendo i soci pubblici e privati (questi ultimi almeno nel breve termine) e la governance, nel rispetto delle leggi di concorrenza. Vi sarà una forte possibilità di fare investimenti digitali, di transizione ecologica e di intermodalità, utilizzando anche le risorse del Pnrr a beneficio dei territori e per un vero corridoio verde". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo nella conferenza stampa convocata congiuntamente al presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, a Salorno.

A quanto spiegato da Fugatti, la norma in discussione prevede una gara con la presentazione della proposta da parte della società, e di eventuali concorrenti, al Ministero delle infrastrutture. Autostrada del Brennero manterrà il diritto di prelazione e rimarrà la possibilità di una gestione in-house.

"Il Piano sarà pronto entro l'anno, entro dicembre credo che sarà possibile presentarlo. È un lavoro sicuramente molto impegnativo, con molti documenti tecnici e un piano economico finanziario molto sviluppato che si basa sul lavoro già fatto fino adesso ma che va integrato con nuovi aspetti nell'ottica green e della transizione digitale. Sarà la società, su indicazione di noi soci, a presentare quello che pensiamo sia un ottimo progetto. Siamo convinti che la gestione della società da parte dei territori, per i territori, e per il sistema tutto, sia la soluzione migliore, perché noi perseguiamo l'interesse pubblico", ha aggiunto Kompatscher. (ANSA).