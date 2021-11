Maltempo: 50 cm di neve attesi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 NOV - Dal Mediterraneo è in arrivo una nuova depressione che interesserà l'Alto Adige. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, in quota cadrà fino a mezzo metro di neve, soprattutto nella zona tra la val d'Ultimo, la val Passiria e la val Sarentino. La giornata inizierà con cielo nuvoloso ma generalmente senza precipitazioni. Con il passare delle ore inizierà a piovere sempre più diffusamente con limite della neve, a seconda dell'intensità, tra 800 e 1.400 metri di quota. Le temperature massime non supereranno i 3-8 gradi. (ANSA).