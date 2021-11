Covid: un nuovo decesso e 83 contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Nelle ultime 24 ore Trentino si registra un morto per Covid e oltre 83 nuovi contagi, di cui 23 risultati positivi ai 569 molecolari effettuati e 60 sui 10.726 test antigienici svolti. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, l'assessore provinciale alla sanità, Stefania Segnana, anticipando i dati giornalieri forniti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I ricoverati sono complessivamente 27, il numero è stabile rispetto ai giorni scorsi, in ragione di un nuovo ingresso e una dimissione. In terapia intensiva vi sono due persone, mentre le classi in quarantena sono sette.

"Il dato ci deve far porre maggiore attenzione sulle precauzioni che dobbiamo utilizzare in vista della stagione fredda, anche in relazione a quello accaduto lo scorso anno", ha detto Segnana, rilevando come "fino a quanto vi sono questi numeri non riteniamo di dover attuare restrizioni, ma teniamo monitorata la situazione e decideremo in caso di aumento dei contagi".

A quanto riferito dal direttore del Servizio ospedaliero provinciale, Pier Paolo Benevolo, i ricoverati sono persone con più di 80 anni oppure persone con diverse patologie. I due terzi non sono vaccinati. (ANSA).