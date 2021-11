Covid: parte campagna per 3/a dose agli over 60 in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Partirà domani la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid in Trentino. L'iniziativa si rivolge alle persone con più di 60 anni o comprese nelle categorie delle persone vulnerabili con malattie croniche. A quanto riferito in conferenza stampa, proseguirà la campagna per le persone con più di 80 anni e per gli operatori sanitari.

"I dati locali, in linea con quelli nazionali, mostrano l'efficacia della terza dose in particolare per le categorie di popolazione nelle fasce di età più elevata, in cui si riscontra una perdita di efficacia progressiva della prima fase vaccinale.

Il richiamo permette di aumentare il livello di anticorpi", ha spiegato il direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro.

La prenotazione sarà possibile, a partire dalle ore 18, attraverso il Cup online. Poco meno di duemila operatori sanitari, a quanto riferito, hanno già ricevuto la terza somministrazione.

Sono in corso i lavori di trasformazione del drive through vaccinale di Trento sud, in vista della stagione invernale. Per evitare l'esposizione al freddo di operatori sanitari, verranno posizionati dei container riscaldati, mentre le vaccinazioni, che avranno luogo all'interno (non nelle auto), verranno concentrate nelle ore più calde della giornata, tra le ore 10 e le 16. (ANSA).