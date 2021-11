Covid: Caramaschi, un contagio in Comune non è focolaio

(ANSA) - BOLZANO, 03 NOV - "Con un solo consigliere contagiato, perché solo uno l'ha dichiarato, non si può parlare di focolaio in consiglio comunale". Lo afferma il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, commentando la notizia secondo cui quattro consiglieri comunali del capoluogo altoatesino hanno contratto l'infezione da Covid-19.

Dei quattro, solo uno, Marco Galateo, capogruppo di Fratelli d'Italia l'ha dichiarato pubblicamente. Degli altri non si sa nulla di ufficiale. Il contagio sarebbe avvenuto in occasione di una festa privata alla quale hanno partecipato e per uno si sarebbe anche reso necessario il ricovero in ospedale.

I collegamenti con l'aula del consiglio comunale, però, secondo il sindaco non sono provati anche perché, sottolinea il primo cittadino, a parte Galateo, "non hanno mai partecipato a sedute in presenza del consiglio, per cui è difficile che si siano contagiati dove non sono mai stati". Lo stesso Galateo non è detto che sia venuto in contatto con il virus in municipio, secondo Caramaschi che, comunque, per precauzione, ha raccomandato a tutti i consiglieri che hanno partecipato in presenza all'ultima seduta dell'assemblea la scorsa settimana, di sottoporsi al tampone. (ANSA).