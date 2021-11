Deroga sugli Euro 3 se il proprietario attende l'auto nuova

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - In merito alle limitazioni al traffico anti-smog per l'inverno in vigore da ieri e che quest'anno fermano anche i diesel Euro 3, il Comune di Trento precisa in una nota che se i proprietari o i conducenti di un veicolo diesel Euro 3 esibiscono un'idonea documentazione con cui attestano l'acquisto di un nuovo veicolo in attesa di consegna hanno la possibilità di circolare in deroga all'ordinanza. Questo - prosegue il Comune - poiché vi sono grandi ritardi, praticamente per tutte le case automobilistiche, nella consegna dei nuovi veicoli. (ANSA).