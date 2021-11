Cerimonie in onore caduti, Tonina: riflettere su valore pace

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - "Ricordare le tante persone che hanno perso la vita nelle guerre è importante e significativo, in quanto invita la cittadinanza a riflettere sul valore della pace. Si tratta di un principio che anche noi oggi testimoniamo e ogni giorno lavoriamo per trasmetterlo ai più giovani: la Provincia autonoma di Trento è impegnata su questo fronte e lo fa attraverso le scuole, dove nell'ambito dell'educazione civica vengono trasmessi messaggi di solidarietà e vicinanza. Solo così, nel nostro piccolo, possiamo garantire un futuro sempre migliore ai nostri territori e al mondo intero". Questo il commento del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, intervenuto oggi - giorno della commemorazione dei defunti - alle cerimonie in onore dei caduti di tutte le guerre, con la deposizione di corone d'alloro presso le lapidi a Palazzo Thun, al monumento ai caduti di piazza della Portela e al cimitero civico, dove l'arcivescovo monsignor Lauro Tisi ha celebrato la messa.

Alle cerimonie hanno preso parte - tra gli altri - il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il presidente del consiglio comunale di Trento Paolo Piccoli, il commissario del governo Gianfranco Bernabei, l'onorevole Martina Loss e le autorità militari. (ANSA).