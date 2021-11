Alto Adige, Mercatini di Natale con Green pass obbligatorio

(ANSA) - BOLZANO, 02 NOV - "I tradizionali Mercatini di Natale possono tornare sulle piazze dei principali centri altoatesini e per accedervi le visitatrici e i visitatori dovranno esibire un Green pass valido". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. La Giunta provinciale, per garantire lo svolgimento in sicurezza in vista della riapertura dopo la sospensione dello scorso anno per la pandemia, ha emanato alcune misure specifiche. Le persone che intendono semplicemente attraversare la piazza o la via che ospita gli stand senza fermarsi potranno essere predisposti dei corridoi per il passaggio, senza l'obbligo di presentare la certificazione verde.

"Queste misure valgono per i 5 Mercatini di Natale tradizionali di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico e per tutti i Mercatini di Natale che hanno più di 5 stand", ha precisato l'assessore all'economia e turismo, Philipp Achammer.

Per l'accesso all'area dei Mercatini di Natale sarà quindi obbligatorio il possesso del Green pass che dovrà essere esibito nei punti di controllo distribuiti nelle loro vicinanze. Ai possessori sarà consegnato un braccialetto monouso, valido esclusivamente per il giorno stesso dell'emissione. Gli organizzatori faranno controlli a campione sul Green pass e sul braccialetto, che dovrà essere sempre esibito per il consumo di cibi e bevande presso gli stand nell'area del mercato, che sono tenuti a controllarlo prima del consumo. Le consumazioni possono avvenire nel rispetto delle misure per la ristorazione all'aperto e al bancone e osservando il divieto di consumazione di cibo e bevande nelle vicinanze dei locali.

Gli esercenti delle attività di ristorazione situate negli spazi adiacenti ai mercatini, a loro volta dovranno garantire che non si formino assembramenti negli spazi antistanti ai locali e controllare l'esibizione del Green pass anche per la consumazione all'esterno dei loro locali. (ANSA).