Tennis: Tiafoe showman fa arrabbiare Sinner "ha esagerato"

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Gli abbracci ed il 'cinque' dato al pubblico delle prime file, un modo un po' istrionico messo in campo da Frances Tiafoe per conquistarne la simpatia ed il sostegno durante le fasi più complicate della semifinale del torneo di Vienna, poi vinta ai danni di Jannik Sinner, nonostante quest'ultimo si fosse trovato in vantaggio 6-3 5-2. E qualche perdita di tempo di troppo dello statunitense, come a voler spezzare il ritmo dell'avversario.

Un atteggiamento che l'italiano non ha gradito ed ha sottolineato a match concluso. "Frances ha esagerato oggi - ha detto - Un conto è fare spettacolo, un altro è se non c'è più rispetto. E' un personaggio, ma ci sono dei limiti ed oggi secondo me è andato un po' oltre. In alcuni momenti io ero pronto, ma dovevo aspettare Tiafoe. Forse avrei dovuto mettere pressioni all'arbitro per fargli rispettare la regola dei 25 secondi". "Ovviamente mi ha disturbato - ha aggiunto Sinner - ma mi fa anche capire che devo imparare tante cose. La verità è che se avessi servito bene per un game in più non sarei neanche qua a parlarne".

"Ho cercato di divertirmi e di portare il pubblico alla mia causa. Quello potevo farlo, basta fare qualche battuta... E poi ho iniziato a giocare in un modo incredibile - ha commentato Tiafoe - Il pubblico ha fatto davvero la differenza. Grazie a loro ho iniziato un'altra partita, mentre lui si innervosiva di più". (ANSA).