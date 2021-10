Simon Messner sulle orme di papà Reinhold in un film

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - Cinquant'anni dopo la tragedia sul Nanga Parbat, nella quale perse la vita Günther Messner, il fratello Reinhold è tornato con il figlio Simon ai piedi dell'Ottomila per ricordare i tragici fatti. Il viaggio diventa anche occasione per i due per analizzare il loro rapporto padre-figlio. Simon racconta la loro esperienza nel film "Traditional Alpinism", la prima pellicola non realizzata in cordata con il padre, ma da solo per raccontare - tra l'altro - Reinhold. Il 30enne segue le orme di suo padre non solo con i film di montagna, ma anche come alpinista. "Avrebbe preferito che facessi altro, proprio perché sa cosa significa arrampicare e quali sono i rischi", dice il figlio.

Il film è dedicato soprattutto all'alpinismo tradizionale, quello senza 'trucchetti', che lega i due Messner. Reinhold è infatti considerato il 're degli ottomila' per aver scalato per primo tutte le 14 vette che superano questa quota e soprattutto per averlo fatto rigorosamente senza bombole d'ossigeno. Simon si dedica invece alle vette inviolate. Nel suo palmarès annovera già sei- e settemila mai scalati prima. I rapporto padre-figlio non è sempre facile, soprattutto se il genitore è una figura così ingombrante come lo è Reinhold. Sono comunque più le cose che legano i due di quelle che li separano. Simon seguirà le orme di suo padre non solo in montagna, ma anche come contadino.

Questo inverno il 30enne e sua compagna Anna, entrambi microbiologhi, si trasferiranno da Innsbruck a Castel Juval, la dimora dei Messner in val Venosta, e gestiranno i due masi delle famiglia. (ANSA).