In Val d'Ega la prima cabinovia cabrio dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - La Val d'Ega, in Alto Adige, punta a caratterizzarsi sempre più come territorio "green". Un tassello del piano complessivo, che mira a minimizzare l'impatto ambientale e a diminuire il traffico veicolare, è la funivia di Tires che si candida ad essere una delle novità della stagione 2021/2022 anche per la possibilità di salire sul tetto per ammirare il panorama.

Concepito con l'ausilio dell'architetto altoatesino, Werner Tscholl, l'impianto entrerà in funzione il 15 gennaio 2022 con una cabinovia a 60 posti, che collegherà San Cipriano con il Catinaccio in 7 minuti su un tracciato di 3,8 km per un dislivello di 644 metri.

L'idea di integrare armoniosamente le stazioni funiviarie nel paesaggio dolomitico ha ispirato la realizzazione di una struttura a monte invisibile nei pressi del Rifugio Fronza alle Coronelle, proprio nel cuore del regno di Re Laurino che presta il nome (König Laurin) al nuovo mezzo ad agganciamento automatico. Ad aumentare l'attrattiva dell'impianto ci sarà la possibilità di guadagnarne il tetto, che la rende l'unica cabinovia cabrio dell'Alto Adige. (ANSA).