Gmm, otto nuovi forage per l'acqua potabile in Benin

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - La Provincia di Bolzano sostiene anche nel 2021 il programma del Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano per migliorare l'accesso all'acqua potabile in alcuni villaggi del Benin, in Africa occidentale.

Migliorare l'accesso a fonti d'acqua potabile di buona qualità per popolazioni che ne sono prive resta uno degli obiettivi prioritari dell'organizzazione di volontariato meranese, tanto più da quando anche i Paesi africani in cui il GMM opera sono stati colpiti dalla pandemia da Covid-19 poiché senza acqua sono impossibili anche le più semplici misure d'igiene.

Nel 2021, vengono costruite otto perforazioni ("forage") nel Sud e nel Centro/Nord del Benin, quattro nel dipartimento di Borgou e quattro nel dipartimento di Zou. L'intervento è stato concordato dal GMM, con le Caritas diocesane di Parakou, N'Dali e Abomey. Gli otto "forage" saranno dotati di pompe idrauliche alimentate da impianti fotovoltaici e di torri piezometriche con serbatoi sopraelevati. Il costo previsto per la realizzazione di questo progetto è di circa 207.000 euro. La Provincia di Bolzano sostiene l'intervento con un contributo di 128.000 euro. (ANSA).