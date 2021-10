Export vino trentino +11,4% nel 1/o semestre 2021

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Nel 2020 le esportazioni di vino del Trentino sono cresciute del 4,3%, portando la provincia di Trento a classificarsi al 18/o posto tra le province italiane per produzione di vino. Il dato emerge dall'analisi di settore della Direzione studi e ricerche dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo. Dalla ricerca emerge che l'export di vino italiano ha totalizzato circa 6,3 miliardi di euro nel 2020, in contrazione del 2,2% rispetto al 2019.

Nei primi sei mesi del 2021, l'export di vino italiano ha superato i 3,3 miliardi, in aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Per il Trentino Alto Adige la crescita tendenziale è stata del 11,4%. Rispetto al 1/o semestre del 2019, le esportazioni di vino del Trentino registrano un progresso del 13,5%.

Il distretto dei vini e distillati di Trento ha avuto un incremento delle esportazioni del 44,5% dal 2008 al 2020, passando da 280 milioni di euro a quasi 410 milioni. Anche nel 2020 l'evoluzione è stata positiva, con una crescita del 5% tendenziale. Nel primo semestre del 2021, ha registrato un ulteriore aumento del 13,4% verso lo stesso periodo del 2020 (+16,8% rispetto al 1/o semestre del 2019). (ANSA).