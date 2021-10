Covid: zero decessi, 57 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Più di 11.000 tamponi ieri hanno individuato altri 57 casi positivi al coronavirus in Trentino.

Lo evidenzia il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l'assenza di decessi.

Situazione in lieve miglioramento negli ospedali trentini dove ieri non c'è stato alcun nuovo ricovero ed anzi è stata dimessa una persona: i pazienti pertanto al momento sono 12, dei quali 2 ancora ricoverati in rianimazione.

Tra i nuovi contagiati anche 8 ultra ottantenni e altri 4 in fascia 70-79 anni. Una decina invece i bambini o ragazzi che hanno contratto l'infezione nelle ultime ore. Ieri le classi in quarantena erano 7. Sul fronte vaccinazioni, questa mattina è stata raggiunta quota 789.526, cifra che comprende anche 362.287 seconde dosi e 13.629 terze dosi. (ANSA).